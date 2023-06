Verona vandt overlevelseskamp og bliver i Serie A

Kampen endte 3-1 efter en eksplosiv indledning. Efter 25 minutter stod der således 2-1 til Verona, der kom yderligere foran kort før pausen.

Her scorede Cyril Ngonge med sit andet mål i kampen til 3-1, hvilket altså endte med at blive slutresultatet.

Det så ellers ud til at blive til flere mål efter pausen. Midtvejs i anden halvleg fik Veronas Davide Faraoni et rødt kort for at have clearet bolden på egen målstreg med hånden, og i samme situation fik Spezia straffespark.

Men M’Bala Nzola brændte fra 11-meterpletten, og Verona kunne ånde lettet op og fik efter en intens slutning på kampen kæmpet sejren i hus.