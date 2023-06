Brøndby-fans stemmer ja til værdiaftale

- Det giver os muligheden for at bygge en stærkere, mere dynamisk klub, der med respekt for sin kultur omfavner en fælles vej frem.

- Aftalen er et vidnesbyrd om vores fælles engagement i vores alle sammens klub, siger Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

Der har været meget uro blandt Brøndbys fans, siden GFH overtog aktiemajoriteten i klubben fra Jan Bech Andersen.

Mange fans har været skeptiske over at få en udenlandsk ejer med en bred ejerkreds, som også er involveret i andre klubber rundt om i verden.

Scott Krase, der er investor i klubben og medlem af bestyrelsen, håber, at alle nu kan kigge fremad.

- Gennem respektfuld dialog og anerkendelse gennem de sidste mange måneder har klub og fans nu en stærk og solid ramme, hvorfra vi kan bevæge os fremad.