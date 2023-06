Oprykningsbejleren Esbjerg belønner træner efter god periode

Lars ”Lungi” Sørensen blev ansat efter en periode, hvor Esbjerg var gået i stå i landets tredjebedste række, men klubben ligger nu til oprykning.

- Først og fremmest har vi været meget tilfredse med det arbejde, der er blevet lagt på træningsbanen, som så er blevet overført til kampene med Lars ”Lungi” Sørensen som hovedansvarlig, siger direktør Jens Hammer Sørensen.

- Resultaterne og udviklingen, tror vi meget på, vil fortsætte, og det er baggrunden for, at vi efter en god dialog er blevet enige om at forlænge samarbejdet.