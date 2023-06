Verdensmester smutter fra Juventus efter én sæson

Veteranen Angel Di Maria stopper i den italienske storklub Juventus efter blot en enkelt sæson.

Det bekendtgør han selv i et opslag på Instagram. Her tager han afsked med klubben, som han nåede at spille i alt 40 kampe og lave 8 mål for.

- Jeg siger farvel med ro i sindet, fordi jeg har givet alt for at hjælpe klubben med fortsat at vinde titler, men det var ikke muligt.