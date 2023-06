- Jeg ønsker fortsat at være en del af at udvikle dansk fodbold i et tæt samarbejde med klubber, foreninger og alle i DBU, siger Kasper Hjulmand til unionens hjemmeside.

Han overtog ansvaret som landstræner i sommeren 2020 efter norske Åge Hareide. Højdepunktet har uden tvivl været EM året efter. Her nåede Danmark semifinalen, hvor det endte med et nederlag til England.

Landsholdets vej til EM-semifinalen for to år siden bevægede store dele af den danske nation, der i den første kamp mod Finland på tv kunne opleve, hvordan Christian Eriksen faldt om med hjertestop.