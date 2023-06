Stuttgart giver HSV endnu en sæson på anden klasse

HSV fik ellers en drømmestart mandag aften med et tidligt mål på hjemmebane, men i anden halvleg scorede den 20-årige franskmand Enzo Millot to gange for Stuttgart og vendte kampen.

Efter at have været en del af Bundesligaen siden etableringen i 1963 rykkede HSV ud i 2018.

Det femte forsøg på en oprykning så ud til at lykkes i sidste spillerunde, og klubbens henrykte fans var begyndt at invadere banen i Sandhausen, da de troede, at oprykningen var hjemme søndag 28. maj.

Uheldigvis for fansene og HSV scorede konkurrenten Heidenheim to gange i tillægstiden andetsteds og rykkede op i stedet.