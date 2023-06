Der skal være bronzefest i Aarhus, efter at AGF søndag kom tilbage fra 0-3 til 3-3 på hjemmebane mod Brøndby i Superligaens sidste runde.

AGF blev tilmed reduceret til ti mand, og comebacket virkede helt umuligt, indtil aarhusianerne gik fuldstændig målamok i det sidste kvarter og scorede tre mål.

Viborg skulle få et bedre resultat end AGF for at fravriste aarhusianerne bronzen, hvilket holdet ikke gjorde med et 0-0-resultat mod FC Nordsjælland.