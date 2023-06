Barcelonas kvinder vandt Champions League efter stort comeback

Patricia Guijarro gjorde det til både 1-2 og 2-2 med et par minutters mellemrum. Først satte hun indersiden på en tværaflevering, så bolden røg i mål, i 48. minut. To minutter senere var det med hovedet, at Guijarro sørgede for lighed på måltavlen.

Nu havde Barcelona medvind i ryggen, og det, der endte med at blive vindermålet, blev scoret i 70. minut.

I et forsøg på at cleare bolden lige foran eget mål endte Wolfsburg Lynn Wilms i stedet med at hamre den ind i en medspiller.

Et par sekunder senere - efter hvad der bedst kan betegnes som rodet omgang med bolden - endte Fridolina Rolfo med at sparke den ind til 3-2, og så var Barcelonas comeback fuldendt.