DBU har sat kampagner med Marabou og kvindelandsholdet på pause

Marabou er havnet på listen, fordi Ukraine vurderer, at koncernens forretninger bidrager til Ruslands krigskasse og dermed er med til at finansiere invasionen af Ukraine.

- Da vi blev opmærksomme på, at Mondelez stadig har mange aktiviteter i Rusland, og er kommet på den her sortliste, så tog vi sammen med Mondelez initiativ til at sætte samarbejdet i bero, siger han.

Det er blandt andet planlagte kampagner i forbindelse med det forestående VM i kvindefodbold denne sommer, der sættes i bero.

- Vi havde planlagt alle mulige kampagner, der skulle køre på digitale platforme som tv, sociale medier, kvindelandsholdet kanaler og Marabous kanaler.