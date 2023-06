FC Midtjylland kan misse Europa for første gang i ti år

To sæsoner lig de seneste i Europa vil med andre ord sende dem op omkring den ambitiøse målsætning. Omvendt vil et år helt uden europæisk fodbold skabe et hul, der vil være tæt på katastrofalt for målsætningen. I hvert fald hvis den skal i hus inden 2025.

FCM kunne have sikret syvendepladsen mod Silkeborg senest, men spillede 3-3 efter især en svag første halvleg. Midtbaneprofil Kristoffer Olsson håber, at FCM mod OB finder sporet fra kampene op til SIF-kampen.

- Vi skal gøre meget af det, vi har gjort på det sidste. Ud over seneste opgør har vi startet alle kampe stærkt. Vi skal komme buldrende, spille fremad og udvise energi, så vi lægger pres på dem fra start, siger Olsson til fcm.dk.

FCM tabte i efteråret 1-2 til OB, men har også vundet to gange i Odense i denne sæson.