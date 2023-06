FC Nordsjælland-topscorer er forårets profil i Superligaen

19-årige Nuamah har fået 37 af 55 mulige point og vinder afstemningen foran Viborgs Elias Achouri og FC Københavns Viktor Claesson.

- Han er en spiller, som gør en forskel - også i de kampe, hvor resten af holdet måske ikke lige rammer niveauet.

- Han har høj individuel klasse, samtidig med at han konstant arbejder for holdet, siger Brøndbys cheftræner, Jesper Sørensen, der var en af flere, som havde Nuamah som sin nummer et.

Nuamah har før forårets sidste runde lavet syv mål i 13 kampe for FC Nordsjælland, der vinder sølvmedaljer efter mesterholdet FC København.