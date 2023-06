Folketinget giver politiet nye fodboldbølle-redskaber

Forslaget blev torsdag stemt igennem i Folketingssalen med 108 stemmer for og ingen imod.

De nye tiltag er en del af en bred aftale med navnet ”fælles om fodbold”, som flere partier indgik i oktober 2022.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) glæder sig over de nye tiltag, og er der behov for yderligere redskaber, så er han også parat til det.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, når der udspiller sig voldsomme scener både før, under og efter kampe.

- Jeg håber, at tiltagene kan være med til at få folk til at ændre adfærd, men hvis det viser sig nødvendigt, er jeg klar til at stramme skruen yderligere, siger han til Justitsministeriets hjemmeside.

Her fremgår det, at politiet fra 15. juli 2022 til 17. maj har foretaget i alt 354 sigtelser i forbindelse med kampe i Superligaen.