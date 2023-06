- Jeg havde en god tid i Bundesligaen og er glad for at vende tilbage efter tre år. Jeg kan ikke vente med at spille her igen, siger Pernille Harder.

30-årige Pernille Harder sluttede den forgangne sæson af med at vinde det engelske mesterskab samt FA Cuppen med Chelsea.

The Double er ikke noget nyt for Harder i London-klubben. I årene fra 2020 til 2023, hvor Pernille Harder har spillet i Chelsea, er det blevet til tre engelske mesterskaber og tre FA Cup-titler.

Desuden vandt Chelsea også Liga Cuppen i Pernille Harders første sæson, så det i 2020/21-sæsonen endte med hele tre trofæer samt en tabt Champions League-finale.