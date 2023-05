Malmö-dansker har fået indopereret pacemaker og må sidde ude

Han blev efterfølgende undersøgt yderligere på et hospital, og det har altså vist sig nødvendigt, at Christiansen fik indopereret end pacemaker magen til den, som Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i Parken i 2021.

Malmö oplyser, at Anders Christiansen efter omstændighederne har det godt, og at han er hjemme hos sin familie.

- Vi er utroligt kede af det på Anders’ vegne. Det vigtigste for hele Malmö FF er nu at give ham al den støtte, vi kan, og at han får tid til at komme og samle sig i fred og ro, siger Malmö-sportschef Daniel Andersson på klubbens hjemmeside.