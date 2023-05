Det virkede som en håbløs situation.

Jacob Neestrup overtog et FCK-hold, der havde fået en miserabel begyndelse på sæsonen. Seks af de første ti ligakampe var blevet tabt. Der var allerede ti point op til førstepladsen og tre point ned til en nedrykning.

Otte måneder senere har den 35-årige træner ført hovedstadsklubben til det danske mesterskab, der blev sikret mandag aften. Her er fem årsager til, at Jacob Neestrup fik forvandlet situationen og kunne fuldende ”the double” efter at have vundet pokalturneringen tidligere i maj.