Stolt FCK-træner: Det har været hårdt undervejs

Jacob Neestrup roste sit FCK-hold for en stor sæson under et enormt pres, efter at det søndag blev klart, at klubben vandt sit 15. mesterskab.

FCK slog selv Viborg 2-1 og blev i bussen på vej hjem dansk mester, da Brøndby bankede FC Nordsjælland 5-1.

- Det er kæmpe stort. Det har været hårdt undervejs. Det er lidt svært at beskrive lige nu, men ligesom alle andre i staben, spillerne og fansene er jeg bare glad, siger Neestrup til FCK TV.