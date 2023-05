Stolt FCK-træner jubler over mesterskab fra baghjul

Det var en glad Jacob Neestrup, der roste hele FCK-holdet for en stor sæson med et enormt pres, da spillerbussen var holdt ind efter 2-1-sejren i Viborg og Brøndbys 5-1-sejr over FC Nordsjælland.

- Selvom det ikke er det højeste pointgennemsnit, er det stadig på mange måder et historisk mesterskab. Vi er kommet så meget fra baghjul, men vi sagde fra starten, at der kun er én, ting der tæller for os, og det er the double.