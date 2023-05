Silkeborg driller FCM's Europa-jagt i målfest

Silkeborg fortsatte dominansen og spillede sig konstant frem til chancer, men alligevel var det FCM, der skulle udligne til 1-1. Offensivprofilen Gustav Isaksen sparkede flot udligningen ind i første halvlegs sidste minut.

FCM ændrede system, så holdet spillede med fem forsvarsspillere, og det formåede at tage mere af trykket fra Silkeborg-presset i anden halvleg.

Det gav FCM et mindre overtag, som holdet udnyttede til at komme foran. Efter 69 minutter faldt bolden for FCM-midtbanespilleren Kristoffer Olsson, og han listede 2-1-målet ind.

FCM holdt ikke stand i mange minutter, før Silkeborgs indskiftede Søren Tengstedt scorede til 2-2 på en returbold efter et hjørnespark med et kvarter tilbage.