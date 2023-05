Chelsea hyrer Mauricio Pochettino som træner

Chelsea har senest været under ledelse af klubikonet Frank Lampard, der blev hyret ind, da Graham Potter blev sparket ud i starten af april.

Det er ikke helt nyt for Mauricio Pochettino at stå i spidsen for en klub i Englands hovedstad.

Fra 2014 til 2019 havde han pæn succes som træner i Tottenham.

Han har senest været træner for Paris Saint-Germain, men har været jobløs siden juli sidste år.

- Mauricios erfaring, standarder og lederegenskaber vil tjene Chelsea godt, men vi bevæger os fremad, lyder det i en fælles udmelding fra de to sportsdirektører Laurence Stewart og Paul Winstanley.