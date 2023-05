Der var stor jubel blandt Lutons fans på Wembley i London, da Luton slog Coventry i straffesparkkonkurrence i kampen om oprykning til den bedste engelske fodboldrække, Premier League.

Championship playoff-finalen, som kampen hedder, bliver anset for at være en af de vigtigste fodboldkampe i verden. Det skyldes især den store økonomiske gevinst, der følger med at vinde.