Der var dybtfølte kram i den ene ende af Lyngby Stadion og dybe suk i den anden. Øjeblikket var tydeligvis lige så forløsende for hjemmeholdet, som det var forfærdeligt for AaB, da et ægte bundbrag endte 2-1 til Lyngby BK.

Dermed bevarede værterne muligheden for at indhente netop gæsterne på den sikre side af nedrykningsstregen