Valencia skal lukke tribune på stadion efter racismesag

Tirsdag blev tre personer anholdt for racisme mod Vinicius.

Der er tale om tre unge mennesker, som menes at have råbt racistiske fornærmelser mod Vinicius.

Scenerne fra Mestalla i Valencia har ført til en ophedet debat om den fortsatte racisme i spansk fodbold, som især Vinicius Junior bliver udsat for.

Han kritiserede efter kampen La Liga for ikke at gøre noget ved problemet. Det fik La Liga-præsident Javier Tebas til at gå i rette med brasilianeren og slå fast, at La Liga gjorde meget for at komme problemet til livs.

Sagen har fået stor bevågenhed, og selv Fifa-præsident Gianni Infantino har været ude med støtte til den 22-årige Real Madrid-stjerne.

Tirsdag anholdt spansk politi også fire personer på baggrund af en episode i slutningen af januar med en dukke, der forestillede Vinicius, som blev hængt fra halsen ud over en bro i Madrid forud for Real Madrids pokalkamp mod lokalrivalen Atlético Madrid.