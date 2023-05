Andreas Christensen lavede selvmål i Barcelona-nedtur

Den danske landsholdsspilleren Andreas Christensen havde en uheldig hovedrolle, da FC Barcelona tirsdag tabte 1-3 på udebane til Real Valladolid i La Liga.

Der var bare spillet 83 sekunder af opgøret, da danskeren satte hjemmeholdet i gang med et selvmål.

Andreas Christensen kastede sig frem for at cleare et indlæg, men endte i stedet med at pande bolden hårdt hen over sin egen målmand på et flyvende hovedstød.