- Alle eventyr stopper på et tidspunkt, lyder det fra FCK-spilleren Carlos Zeca, som har annonceret sin exit fra klubben efter denne sæson.

FC Københavns anfører har besluttet at forlade klubben, da hans kontrakt udløber.

- Tiden er kommet til at sige farvel, siger Carlos Zeca.

- Alle skal vide, at jeg har været meget glad for at være her og meget stolt over at have spillet for klubben og for fansene.