Økonomisk rod sender Fremad Amager ned før tid

Fodboldklubben Fremad Amager rykker ned i 2. division uagtet pointhøsten i sæsonens sidste kampe i 1. division.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Den tidligere ejer, russiske Anton Zingarevich, har efterladt en rodet økonomi med ubetalte regninger, og i stedet for at finde på nødløsninger for at kunne opnå licens, vil klubben lade sig rykke ned og bringe orden i økonomien.