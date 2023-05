22/05/2023 KL. 17:30

For abonnenter

En bolddreng gjorde sig (uheldigt) bemærket i Parken

Der skal være mindst otte af dem. De skal være iklædt ensfarvet tøj, som adskiller sig fra spillernes og dommernes. Og hjemmeholdet har ansvar for »tydeligt« at instruere sine bolddrenge og -piger forud for kampen. Men noget gik galt i søndagens medaljekamp mellem FCK og AGF.