City-reserver fejrede mesterskab med sejr over Chelsea

Julian Alvarez, der havde fået startpladsen på toppen i stedet for Erling Haaland, takkede for muligheden efter lidt over ti minutter og gjorde det til 1-0.

Argentineren modtog bolden på kanten af feltet, lagde den til rette for højrefoden og sparkede den køligt ind.

Med 20 minutter tilbage så Julian Alvarez ud til at have gjort det til 2-0, men målet blev efterfølgende kaldt tilbage efter et VAR-tjek.

Chelsea ligger på 12.-pladsen i Premier League med 43 point.

Manchester City har to ligakampe tilbage i sæsonen. Mens mesterskabet altså er i hus, så har City mulighed for at tage yderligere to store titler.