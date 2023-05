Trængte Fremad Amager er millimeter fra nedrykning

Nedrykningen kommer i en tid, hvor Fremad Amager også kæmper med store økonomiske udfordringer.

I april meddelte Fremad Amager, at klubben havde en skattegæld på næsten tre millioner kroner. Den blev dog betalt i starten af maj.

Men i årsrapporten for 2022 skrev klubben i april, at den skal tilføres i niveauet 25-30 millioner kroner, hvis Fremad Amager også skal komme igennem 2023/24-sæsonen.

Fremad Amager er gået konkurs to gange tidligere. Det skete i både 1985 og 1990. Dertil kommer, at klubben var en del af den ambitiøse overbygning FC Amager, der i 2009 blev erklæret konkurs efter at have eksisteret i ni måneder.