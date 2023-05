OB knuste Lyngby efter højdramatisk start med rødt kort

En ulovlig hånd på bolden af Lyngbys Alfred Finnbogason gjorde, at Lyngby måtte spille med en mand i undertal fra det 17. minut i søndagens kamp.

Det gjorde selvfølgelig vilkårene utroligt svære for Lyngby, og OB satte sig tungt på resten af kampen, hvor gæsterne var gode til at flytte spillet fra side til side og vente på, at chancerne opstod.

Lyngby havde i det hele taget ikke det store at komme med, og det var som om, at luften gik af ballonen efter det tidlige røde kort.

Der var fuld smæk på kedlerne fra første fløjt i kampen.