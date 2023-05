Tidligt mål grundlagde FC Midtjylland-sejr i Aalborg

Hjemmeholdet fra AaB fik fint gang i kombinationsspillet og forsøgte herfra at skabe hullerne i FC Midtjyllands defensiv.

Gæsternes defensiv var langt henad vejen i stand til at stå imod, uden at målmand Jonas Lössl for alvor blev testet af AaB opgøret igennem.

FC Midtjylland startede bedst de første ti minutter af opgøret. Det udnyttede gæsterne til at bringe sig foran med 1-0 ved kantspiller Gustav Isaksen efter et godt gennemspillet angreb. Det var superligatopscorens 15. sæsonmål.

AaB overtog spillet på bolden, men det var igen gæsterne, der fik bolden i mål. Isaksen scorede efter en omstilling, men målet blev annulleret efter et VAR-gennemsyn.