Bayern taber til Leipzig. Dortmund har fordelen nu

Ud over at have smidt en kæp i Bayerns hjul, kan Leipzig med sejren glæde sig over at have sikret sig en plads i top-4 i Bundesligaen og dermed adgang til Champions League-gruppespillet i næste sæson.

Leipzig har på tredjepladsen fire point ned til Freiburg på femtepladsen inden sidste runde.

Bayern München så ud til at skulle sætte Dortmund under pres lørdag. En sejr over Leipzig havde tvunget Dortmund til at vinde søndag for at holde spændingen ved lige i kampen om mesterskabet.

Sådan så det også ud til at gå, da Serge Gnabry cirka midtvejs i første halvleg bragte Bayern foran.