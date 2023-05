Europa League-konger ordnede Juventus og booker ny finale

Sevillas bedste bud på et åbningsmål før pausen var et hovedstød fra Lucas Ocampos, som Juventus-keeper Wojciech Szczesny akkurat holdt på den rigtige side af stregen, samt en højlydt og forgæves appel for et straffespark.

Underholdningen og den intense stemning fortsatte efter pausen, og der kom også målene.

Den indskiftede angriber Dusan Vlahovic udnyttede efter 65 minutter meget passivt forsvarsspil og chippede fra tæt hold bolden over Sevilla-keeper Bono og videre ind i nettet.

Det var en tydelig mavepuster for hjemmeholdets fans, men bare syv minutter senere steg lydniveauet til hidtil uanede højder, da ligeledes indskiftede Suso på spektakulær vis kanonerede bolden forbi Szczesny fra kanten af buen på målfeltet.