Det er en ond mekanisme, når livet ender med at presse de allerede trængte. Således også i landets bedste fodboldrække, hvor virkeligheden atter var ubarmhjertig for Superligaens tre nedrykningskandidater.

Mest markant blev trængslerne udstillet søndag eftermiddag i Lyngby. Hjemmefansene nåede at juble over et straffespark, mens OB fik et rødt kort efter et par minutter, inden kendelsen blev omgjort gennem VAR-teknologien. Et kvarter senere opstod der et deja-vu, bare i gæsternes favør. Pludselig var det Lyngbys Alfred Finnbogason, der fik rødt kort, mens OB blev tilkendt et straffespark. Denne gang var der ingen fortrydelse, og så kunne Mads Frøkjær score til 1-0, hvilket senere blev udbygget til en 4-0 sejr efter scoringer af Yankuba Minteh, Jeppe Tverskov og Charly Nouck.