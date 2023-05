Pengene fossede ud af fodboldklubben Esbjergs pengekasse i 2022.

Det viser et årsregnskab fra klubben, som er blevet offentliggjort mandag. Heri fremgår det, at Esbjerg kom ud af 2022 med et underskud på 29 millioner kroner.

Faktisk er den økonomiske situation i klubben, der for tiden kæmper om oprykning fra 2. division, så kritisk, at der i årsregnskabet bliver rejst tvivl om klubbens mulighed for at fortsætte driften.