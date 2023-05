Brentfords cheftræner, Thomas Frank, er glad for at beholde forsvarsspilleren.

- Jeg er meget glad for, at han bliver hos os i to år mere, siger Thomas Frank.

- Han har evnen til problemfrit at kunne træde ind på holdet og præstere på et højt niveau, og det har han vist i nogle mindeværdige Premier League-sejre over Manchester City, Liverpool og Chelsea.

- Han er stærk defensivt, han positionerer sig godt og har kvalitet på bolden. Han er også en topperson, som er fantastisk at have på banen og i omklædningsrummet, siger den danske træner.