Ståle Solbakken skal føre Norge til VM i 2026

I første omgang gælder det dog EM-kvalifikationen, hvor Norge tabte til Spanien og spillede uafgjort med Georgien i de første to kampe.

- Sportsligt har vi set en præstationsudvikling hele vejen, og selv om vi ikke havde resultaterne med os ved seneste samling, er vi fortsat stærke i troen på en EM-billet, siger Karl-Petter Løken, der er generalsekretær i NFF.

Ståle Solbakken blev landstræner for sit hjemland i november 2020.

- Jeg er taknemmelig for tilliden og for, at NFF ønsker at forlænge kontrakten, siger Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken var træner og manager i FCK ad to omgange. Først fra 2006 til 2011 og siden fra 2013 til 2020.