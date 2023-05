Barcelona-spillerne måtte flygte i omklædningsrummet efter sejr

Hjemmeholdets Javi Puado fik pyntet lidt på resultatet efter 75 minutter med målet til 1-4. Joselu gjorde det til 2-4 i overtiden.

Titlen er Barcelonas nummer 27.

- Det er et meget emotionelt øjeblik. Et øjeblik, der er svært ikke at fejre, siger Barcelonas cheftræner, Xavi Hernandez, efter kampen.

- Det er en fantastisk følelse af et veludført arbejde. Ti måneders arbejde og ofringer. Fansene fortjener det, klubben, det giver os stabilitet og sikkerhed, at tingene bliver gjort ordentligt, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.