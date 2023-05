Barcelonas fodboldkvinder fik brudt vild stime af sejre

62 kampe vundet i rap. Sådan lød Barcelonas fodboldkvinders statistik, indtil Sevilla kastede grus i maskineriet.

Barcelona spillede nemlig uafgjort 1-1 mod Sevilla på udebane onsdag aften.

Dermed sluttede en bemærkelsesværdig sejrsstime på kvindernes højeste niveau.

Træner Jonatan Giraldez’ hold, som allerede er mester i den hjemlige liga for fjerde sæson i træk, fik dermed sat en stopper for klubbens opbyggede verdensrekord for flest vundne kampe i træk for kvinder.