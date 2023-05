Belgisk hammer reddede Manchester City i Madrid

Vinicius Junior bragte Real Madrid foran i første halvleg med et langskudsbrag, og Kevin De Bruyne sørgede med sit langskudsmål efter pausen for, at det endte uden vinder.

Dermed er det vinderen af returopgøret i næste uge, der booker billet til Champions League-finalen i Istanbul.

Ikke overraskende fik Manchester City lov til at have bolden, men englænderne formåede ikke at skabe kæmpestore chancer før pausen.

Real Madrids kæder stod meget kompakt. Det betød, at Manchester Citys boldkunstnere havde svært ved at finde hinanden i mellemrummene.