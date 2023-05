Christian Eriksen har fået international pris for sit comeback

Flere af verdens allerstørste sportsstjerner havde fundet vej til prisuddelingen i Paris.

Prisen som årets mandlige sportsudøver gik til fodboldstjernen Lionel Messi, mens den jamaicanske atletikstjerne Shelly-Ann Fraser Pryce fik prisen hos kvinderne.

Den unge spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz blev hædret for årets gennembrud. Alle tre var mødt op i Paris for at modtage priserne.

Laureus World Sports Awards er stiftet af fonden Laureus Sport for Good Foundation, som arbejder for at komme blandt andet vold og diskrimination til livs ved hjælp af sport.