Mest af alt havde de modet til at kombinere sig tålmodigt rundt hele vejen fra bagkæden, hvorefter vævre teknikere som den førnævnte Nuamah satte fart i spillet.

FCK var bestemt ikke uden chancer. Mohamed Daramy burde have udlignet lige før pausen, og gæsterne nærmede sig en større balance i spillet, da de unge FCN-spillere atter strålede i aftensolen.

Daniel Svensson udnyttede en dobbeltchance til at fordoble føringen efter en times spil. I den ene ende af stadionet blev der sunget kåde kvad om historiens andet mesterskabet til Farum, mens FCK-fansenes råb fik en mere bebrejdende klang.

Deres håb blev genskabt, da dagens uheldige hovedperson Kian Hansen snittede et indlæg i eget mål. Han kunne juble lettet igen, da Ernest Nuamah afgjorde kampen kort før tid, og selv om FCK nåede at reducere på et straffespark til allersidst, er mesterskabskampen helt åben frem mod afslutningen den 4. juni.