OB holder snor i syvendeplads med sejr i Silkeborg

Efter 29 minutter var det tæt på at give pote, da midtbanespilleren Anders Klynge efter et flot angreb sparkede bolden i netmaskerne, men målet blev annulleret, da han akkurat stod offside.

I stedet kunne gæsterne bringe sig foran efter 33 minutter, da kantspilleren Emmanuel Sabbi efter lidt tilfældigheder og flere afslutninger i feltet kunne sparke bolden i mål til en OB-føring.

Efter pausen lykkedes OB i højere grad med at lukke ned for Silkeborgs kombinationsspil, hvilket gav et mere lige og afvekslende kampbillede.

Efter 64 minutter troede hjemmeholdet, at de havde udlignet, da midterforsvareren Alexander Busch headede bolden i mål, men efter et VAR-gennemsyn blev målet annulleret for et frispark begået af en Silkeborg-spiller i situationen.