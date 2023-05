Real fik en forrygende start på finalen, da Vinicius Junior efter mindre end to minutters spil dansede forbi en modspiller i venstre side og lagde bolden inden foran mål, hvor Rodrygo svingede venstrebenet og åbnede ballet.

Osasuna truede med direkte spil, indlæg og dødbolde flere gange Thibaut Courtois i den anden ende, men den belgiske keeper var ikke for alvor udfordret af et par hovedstød inden for rammen.

Senere i første halvleg blev Courtois passeret af en pågående og aggressiv Abde Ezzalzoul, men højreback Dani Carvajal sparkede væk på stregen.

Real havde også sine chancer for at øge til 2-0 inden pausen. Tættest på kom østrigeren David Alaba med et frisparksdrøn på overliggeren fra omkring 30 meters afstand.