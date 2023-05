Serbisk fodboldspiller får karantæne for at slå tre modspillere

- Jeg undskylder for min opførsel over for spillerne, først og fremmest Marcin Cebula, Wiktor Dlugosz og Jean Carlos, og til staben i Rakow Czestochowa og træner Marek Papszun, skrev Mladenovic på det sociale medie Instagram.

- Jeg er klar over, at det var uacceptabelt. Det her er ikke, hvordan en sportsmand bør opføre sig. Jeg undskylder også til spillerne på mit hold, staben og fansene for at repræsentere Legia Warsaw på en uværdig måde.

Legia har vundet det polske mesterskab 15 gange og ligger lige nu nummer to i tabellen.