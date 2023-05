Ejendomsmægler Spelmann har kurs mod nyt Superliga-eventyr

Metoden har virket godt i denne sæson, selv om de fleste konkurrenter i den næstbedste fodboldrække kører med professionelle setups.

Med fem spillerunder tilbage ligger Vejle og Hvidovre på de to oprykningspladser med henholdsvis 56 og 52 point inden deres møde i Hvidovre fredag, mens den nærmeste trussel, Sønderjyske, har 45 point.

Skulle Hvidovre som forventet rykke op, bliver der ikke ændret på klubbens setup, fortæller sportschef Peter Lassen.

- Vi lægger træningsprogrammet efter, hvornår vi skal spille kamp, men vi kommer stadig til at træne klokken 16. Det bliver der ikke lavet om på det første år, hvis det er.

- Det bliver nok meget det samme koncept, som vi har nu. Men måske kommer vi også til at lave nogle formiddagstræninger for de spillere, der kan, siger Peter Lassen.

Spelmann har tro på, at Hvidovre kan begå sig i Superligaen, selv om de fleste i truppen spiller på deltid.

- Jeg tror, det kan fungere fint i Superligaen, hvis de fleste har mulighed for mere fleksibilitet på jobbet og kan tage flere fridage og måske endda orlov, for presset og kulissen er gigantmeget større i Superligaen.

- Der kan være mange på vores hold, der aldrig får chancen for at spille Superliga igen, så det handler om gribe sit livs chance.

- For mig selv personligt er det fedt, hvis jeg får endnu en chance for at spille Superliga, mens jeg samtidig kan finde ud af, hvad jeg vil efter fodboldkarrieren, siger Spelmann.

Fredag klokken 18 er der kickoff i topbraget mellem Hvidovre og Vejle.