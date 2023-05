Verdensmester sænkede Manchester United i sidste minut

Efter fem sejre i træk er Liverpool på femtepladsen med fire point op til United, der er nummer fire i den bedste engelske fodboldrække.

Den dårlige nyhed for manager Jürgen Klopp og Liverpool-spillerne er, at Liverpool har spillet en kamp mere end United og stadig får brug for stor hjælp for at kæmpe sig op i det eksklusive selskab.

Brighton er selv på sjettepladsen med fire point op til Liverpool og to kampe i hånden.

Med en sejr i torsdagens opgør kunne United overhale Newcastle og spille sig op på tredjepladsen.