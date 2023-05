Se målene: AaB moste bundkolleger, Brøndby fik revanche og uventet tomålshelt i Aarhus

AGF-Viborg FF 3-0

Efter en lige første halvleg, var AGF klart bedst efter pausen og vandt fortjent topkampen mod Viborg. Mikkel Duelunds skud efter en halv times spil traf Nicolas Bürgy på armen, den blev takseret til et VAR-straffespark, som AGF-topscorer Patrick Mortensen med vanlig zen-kølighed sparkede op i det ene målhjørne. Viborg skabte et par fine muligheder, men kort efter pausen udnyttede Mads Emil Madsen uro i Viborg-forsvaret til at sparke bolden resolut i mål. Efter godt en times spil øgede Mads Emil Madsen, da han fik trampet sig igennem og til sidst løftede bolden over Lucas Lund med sit ellers kolde højreben. Viborg forpassede chancen for at kravle op på siden af FC København, mens AGF overhalede Viborg og indtog tredjepladsen på bedre målforskel. Medaljekampen er hård.

FC Nordsjælland-FC København

Mandag 19.00

Skal FC København trække fra? Eller får FC Nordsjælland overhalet topholdet? Lige nu er FC København to point foran i toppen. Det seneste par uger har de to hovedstadsklubber bokset i pokalsemifinalerne med FC København som samlet vinder med 7-6 efter to dramatiske opgør. Nu skal der spilles på kunstgræs i Farum, og set udefra er det en af de kampe, som FC Nordsjælland ikke må tabe, hvis klubben fortsat skal være seriøs kandidat til førstepladsen. I de første fem kampe i slutspillet har FC Nordsjælland blot snuppet fire point. FC København er uden den unge forsvarsspiller Valdemar Lund, der er i karantæne.