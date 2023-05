For halvanden måned siden delte FC Midtjylland og Silkeborg via 3-3 og sørgede dermed for, at begge skulle ned og deltage i nedrykningsspillet. Siden har Thomas Thomasberg overtaget trænerjobbet i FCM. Han har i sin korte tid til gode at tabe en fodboldkamp.

Det var der heller ikke fare for mandag aften. Mildest talt. Det er sjældent, at en kamp er afgjort efter 20 minutter, men det var tilfældet, da hjemmeholdet nemt kunne lave tre mål uden, at Silkeborg kunne stå imod. Silkeborg vandt det seneste lokalopgør i Herning, men var slet ikke i nærheden at noget som helst denne gang.