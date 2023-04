Jonas Wind lukkede måltørke med to scoringer mod Mainz

Angriberen Jonas Wind spillede en hovedrolle, da Wolfsburg søndag vandt 3-0 i Bundesligaen hjemme over Mainz, der har Bo Svensson som cheftræner.

Wind scorede to mål og kom endelig på tavlen igen, efter at hans seneste scoringer faldt i januar. Siden har han fået spilletid i 14 kampe uden at score.

Allerede efter fire minutter var Wind på pletten første gang. I et gennemspillet angreb serverede svenske Mattias Svanberg med en genial aflevering i dybden, og Wind scorede ved at chippe bolden let over keeperen Robin Zentner.