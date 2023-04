Napoli smed føring og udsætter italiensk guldfest

Der var lagt op til fest i Napolis gader søndag eftermiddag. Men Napoli spillede blot 1-1 hjemme mod Salernitana i Serie A.

Napoli skulle bruge en sejr for matematisk at være sikker på at vinde det italienske mesterskab for første gang siden 1990. Men napolitanerne må med det uafgjorte resultat vente med at fejre guldet.